مقتل قس في البرازيل بعد تلقيه 30 رصاصة بأمر زوجته البرلمانية

وجهت الشرطة البرازيلية اتهامًا للبرلمانية فلورديليس دي سوزا، عضوة الكونجرس البرازيلي، بتوجيه أمر لتصفية زوجها القس أندرسون دو كارمو.

وتوفي دو كارمو إثر تلقيه أكثر من 30 رصاصة في منزلهما في يونيو 2019، وأوضحت شرطة ولاية ريو دي جانيرو إنه تم توجيه الاتهام لأحد عشر شخصا فيما يتعلق بالجريمة من بينهم زوجته البرلمانية.

وأشارت الشرطة، إلى أن دافع دي سوزا كان صراعا على السلطة وتحررها ماليا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وعلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي، الذي تنتمي له البرلمانية على الواقعة، بأن عضويتها ستعلق على الفور، ومع تقدم الإجراءات ستفصل من الحزب، حال ثبوت الأمر عليها.

ولم يصدر حاليا أمر بالقبض على دي سوزا على أساس أنها تتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها نائبة اتحادية منتخبة، إلا أن الشرطة أرسلت نسخة من التحقيق مرفق به دليل الاتهامات للمجلس الأدنى للكونجرس، للسماح بمتابعة الإجراءات الجنائية، عن طريق تجريدها من صفتها البرلمانية.

وكانت دي سوزا قالت في شهادتها للشرطة عقب الحادث إن زوجها قُتل في حادث سطو.