"الطالبة سماح" ترفض منحة بجامعة القاهرة: لن أبتعد عن والدتي

قالت سماح هاني، الطالبة المتفوقة وترغب بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنها وبعد ولادتها افتقدت وجود أب أو أخ او أخت في حياتها، حيث إنها كانت تحيا مع أهل والدتها بمدينة شبرا خيت بمحافظة البحيرة، وعانوا كثيرا من ضيق الرزق، ولكنها آمنت بأن الله يمتحنها وصبرت: "مش كل الحياة هتبقى مرة، وهتيجي ظروف أخرى"، ورفضت منحة بجامعة القاهرة، قائلة إنها لن تبتعد عن والدتها في البحيرة.

وأضافت "هاني" خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها كانت تساعد والدتها في جمع البصل من الغيطان بمحافظة البحيرة، ولم يجدوا من يعولهم بعدما انفصل والدها عن والدتها في فترة مبكرة من حياتها، وهي في عمر الشهرين، مشيرة إلى أنها ومنذ المرحلة الابتدائية كانت متفوقة في دراستها، وبالرغم من الضغوطات التي واجهتها والدتها لتركها إلى أبيها، غير أن الأم رفضت ذلك وساندتها حتى وصلت لذلك.

وتابعت: "الكلية دي كانت حلم من أحلامي وكنت بكتبها في كل الكتب علشان أوصل ليها، ولكن الكلية دي هتحتاج فلوس كتير وأمي شالتني 18 سنة من حياتها، وهي تعبت وكل إنسان وليه طاقة وأنا عايزة أخفف عنها".

من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه وبسبب التفوق العلمي للطالبة سماح والتي لها قصة كفاح تدعو للفخر وإصرار والدتها لإيصال ابنتها إلى مرحلة التفوق.

وأضاف "علم الدين" خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج ، أن الجامعة تقدم منحة من قبل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للطالبة، وعليها أن تتقدم بطلب للتحويل من جامعة الإسكندرية إلى القاهرة، وبعد إتمام الإجراءات وموافقة مكتب التنسيق وإجراء اختبار في اللغة الإنجليزية يوم 21 من الشهر الجاري، ستسطيع القدوم لجامعة القاهرة وتقدم أوراقها وتستفيد من المنحة المقدمه.

وأوضح أنه وعلى الطالبة سماح بالتقدم للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتقدم أوراقها وتستفيد من المنحة التي تقدمها الدولة للطلاب المتفوقين، وفي حال رغبت في الإقامة بالمدينة الجامعية فستتكفلها المنحة وكذا الكتب الدراسية.

ورفضت الطالبة العرض المقدم من الجامعة لرغبتها في المكوث بجوار والدتها في مدينتها شبرا خيت بمحافظة البحيرة، وأكدت على رغبتها للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية بمنحة دراسية.