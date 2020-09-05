إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم

علمت "الوطن" أن الفنان جمال يوسف يعاني من سرطان في البلعوم، وأنه يرقد في أحد مستشفيات القاهرة، وفي حالة متأخرة.

كان المخرج تامر حمزة، قد أعلن أن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعو له، جمال محتاج دعوتنا".

جمال يوسف هو ممثل تليفزيوني وسينمائي مصري، شارك في العديد من الأعمال، منها "التوأم" عام 1997، و"أم كلثوم" عام 1999، و"البحار مندي" عام 2001، و"فارس بلا جواد" عام 2002، و"الليل وآخره" عام 2003، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004، و"مبروك جالك قلق"، و"ريا وسكينة" عام 2005، و"حدائق الشيطان" عام 2006، ومسلسل "القاصرات" عام 2013.

كما شارك "يوسف" في بعض الأفلام، منها "صعيدي رايح جاي"، و"أيام السادات" عام 2001، و"فيلم هندي" عام 2003، وفيلم "الغابة" عام 2008.