بعد إصابة جمال يوسف به.. تعرف على أجر مصابي السرطان

أثارت إصابة الفنان الشاب جمال يوسف بمرض "سرطان البلعوم"، حالة تعاطف واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه، فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ مرضى السرطان لهم أجر واسع عند الله.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين فتوى بدار الإفتاء، إنّ مصاب السرطان يؤجر لإصابته، والميت الذي يتوفى بمرض السرطان يعد شهيدًا لأنه مات مبطونًا، مستشهدًا بقول النبي: "الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل الله"، متفقٌ عليهِ.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، في فيديو بثته دار الإفتاء عبر حسابها على يوتيوب، ردًا على سؤال: "هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟"، أنّ للشهادة من حيث الدنيا والآخرة أنواع، بينها: أولًا: شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول من المسلمين في الحرب، وكان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنّ شهيد الدنيا يٌغسَّل ولا يصلى عليه، وأنّ مقتضى الشهادة في الآخرة أنّ له الأجر العظيم الذي قال الله فيه، "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، (سورة آل عمران: 169).

وأضاف: ثانيًا، شهيد الدنيا فقط، وهو المقتول في الحرب المذكورة ولم يقصد بذلك وجه الله تعالى، فإنّه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يحرم من ثواب الآخرة، لافتًا إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنّ أعرابيًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر-أي للشهرة- والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟، فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

وتابع: ثالثًا: شهيد الآخرة فقط: وهو الذي لم يمت في الحرب المذكورة، كالغريق والمبطون، فهو يعامل في الدنيا معاملة أي ميت آخر، من وجوب غسله والصلاة عليه، ولكن الله يعطيه في الآخرة ثواب الشهداء، لحديث "ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إنّ شهداء أمتى إذًا لقليل، قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد" رواه مسلم.

واختتم حديثه قائلًا: «ومن هؤلاء من يقتل دفاعا عن نفسه ، فقد روى الترمذى بسند حسن صحيح "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"، وكل ذلك فى موت المسلم، أما غيره فلا نصيب له من الشهادة عند الله».

إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم

وكانت "الوطن" قد علمت أن الفنان جمال يوسف يعاني من سرطان في البلعوم، وأنه يرقد في أحد مستشفيات القاهرة، وفي حالة متأخرة. وكان المخرج تامر حمزة، قد أعلن أن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

ونشر "تامر" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "اللي في الصورة ده ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا إنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعو له، جمال محتاج دعوتنا".