خبير مائي: غرق 11 ولاية في السودان بسبب طمي السدود والترسيبات

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزارة الموارد المائية والري سابقًا، إن ما تمر به السودان من سيول وفيضانات هي مشكلة كبرى عصفت بـ11 ولاية، منها ولاية الخرطوم.

وأضاف "القوصي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على فضائي "DMC"، أن السيول والفيضانات تزامنت مع هطول كميات هائلة من الأمطار، وكذلك مع هبوط نصفي شديد بالهضبة الإثيوبية، حيث تقع تلك الولايات على التقاء النيل الأزرق والهضبة الإثيوبية مع النيل الأبيض الآتي من الجنوب في الهضبة الاستوائية.

وأوضح "القوصي" أن مدينة الخرطوم محاطة بعدد كبير من السدود التي بنتها حكومة مصر في عام 1932، ولكنها مسدودة حاليًا بسبب الطمي والترسيبات الواقعه أمامها.

وأكد أن أحد السدود الأخرى بالقرب من العاصمة الخرطوم تهاوت وأدت إلى خسائر كبرى، حيث أن مشكلة السدود هو تخطي المياه عتبه السد: "لو الميه عدت فوق السد يبقي السد راح، والخرطوم محاطة بـ16 سدًا"، مشيرًا إلى أن ذلك النوع من الفيضانات يأتى بعد سنوات طويلة.