تقرأ في "الوطن" غدا: مصر تتضامن مع السودان في كارثة الفيضانات

تقرأ في "الوطن" الصادر غدا الأحد.. مصر تتضامن مع السودان في كارثة الفيضانات.. والرئيس: مستعدون لتقديم كل الدعم لأشقائنا.. "السيسي" لوزير خارجية البحرين: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي لمصر.. وندعم بلدكم في كل مواقفه.

كما تقرأ.. "مدبولي" يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال استغاثات مصابي "كورونا".. ويشكر الأطقم الطبية.. الحكومة تدبر 2.9 مليون قرص باراسيتامول لمواجهة الفيروس.. و"المصري": الأدوية المتوافرة بالأسواق كافية.

وتقرأ أيضا.. إعادة "الشيوخ": المصريون في الخارج يصوتون اليوم وغدا.. و"الوطنية": لا خروقات لـ"الصمت" ورصدنا التزاما في الدعاية.. الناخبون يلجأون إلى ذويهم في مصر طلبا للمشورة.. ومسئول الجالية بالبحرين: نظمنا حملات توعية للتعريف بالمرشحين.