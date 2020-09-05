السيسي يعلن تضامن مصر مع السودان بعد الفيضان: كل الدعم لأشقائنا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه مع الشعب السوداني جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص التضامن مع أشقاءنا السودانيين حكومة وشعبًا جراءً السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أؤكّد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقاءنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات"، داعيًا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".