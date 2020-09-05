قافلة الأزهر للبحر الأحمر تواصل عملها لليوم الثالث

واصلت قافلة الأزهر الدعوية، الموفدة إلى محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعمالها لليوم الثالث على التوالي، بزيارة مستشفى الغردقة العام.

وأعرب أعضاء القافلة أثناء الزيارة عن كامل شكرهم وتقديرهم للأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، لما يبذلونه من جهود مضنية، وما يقدمونه من تفاني في العمل وتضحيات، من خلال تصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع من وباء "كورونا" المستجد، مؤكدين أن تفانيهم في العمل وإخلاصهم لوطنهم؛ ثوابه عظيم عند الله لقوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) وأن مواقفهم النبيلة سطرت بأحرف من نور في سجلات التاريخ.

وتأتي هذه القافلة التي يستمر عملها لمدة أسبوع في محافظة البحر الأحمر، وتضم علماء ووعاظ وواعظات من جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الفتوى بالأزهر الشريف.