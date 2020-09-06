تعرف على خطة "الإسكان" للاستفادة من مياه الأمطار والسيول

كانت وما زالت مياه الأمطار والسيول في مصر خاصة خلال موسم الشتاء، تمثل أزمة تاريخية وعقبة أمام جميع المسؤولين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي تعاملت معه وزارة الإسكان َناقشته باستفاضة خلال اجتماعاتها.

"الوطن" تنشر أهم ما توصل إليه المسؤولون بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإستفادة من مياه الأمطار والسيول بموسم الشتاء وجاءت كالتالي :

1 - كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة إدارة الأزمات بوزارة الإسكان، بمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات والحلول العاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، ولا سيما بالمدن الجديدة، وذلك من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية بتلك المدن.

2 - تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثراً بمياه الأمطار، بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والإستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى.

3 - إعادة استخدام مياه الأمطار والسيول، فى ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.

4 - الإسراع بمعدلات التنفيذ نظراً لقرب موسم الأمطار.

5 - ضرورة مراعاة مخرات السيول، وأماكن جريان المياه، وذلك عند تخطيط المناطق المضافة للمدن الجديدة، أو بالمدن التى يتم إنشاؤها حديثاً.

6 - وضع منظومة متكاملة لصرف الأمطار، بكل مدينة، والتنسيق بينها، وبين أعمال المرافق المختلفة.

7 - تشجيع فكرة آبار الشحن الجوفى، التى تم تجربتها بإحدى النقاط المنخفضة بمدينة القاهرة الجديدة، ونجاحها فى إمتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض.

8 - تعميم عمل جسات بمناطق مختلفة بالمدن الجديدة لتعميم هذه التجربة بصورة أوسع.

وفي سياق متصل أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة وأجهزة المدن الجديدة لمجابهة سقوط مياه الأمطار بكميات كبيرة، حيث تم العمل فى 3 محاور متوازية « رفع كفاءة عناصر منظومة صـرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع» ، حيث يتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشي مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال تصريحات صحفية، أنه تم تنفيذ روافع الصرف الصحي المستهدفة بكامل طاقتها، ويتم التأكيد بصفة مستمرة على سلامة جميع الطلمبات بالروافع، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وكذا إستكمال توفير مصادر تغذية كهربية إضافية للروافع لتكون مصدرين على الأقل بالإضافة الى المولدات، والتأكيد على جاهزية المولدات وتوافر الوقود المطلوب، موضحاً أنه تم تكليف أجهزة المدن الجديدة بدراسة تنفيذ حلول غير تقليدية للتخلص من تجمعات الأمطار في بعض النقاط الحرجة بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع نقاط تجمع المياه بالمدن الجديدة ووضع الحلول لها، وتمت دراسة الحركة المرورية عند النقاط الحرجة وتحويل المسارات المرورية عند تلك الطرق لمنع حدوث أي تكدسات مرورية وعدم إرباك المعدات، وتم مراجعة أوجه القصور في تنفيذ خطط مواجهة الأمطار الغزيرة السابقة والعمل على تلافيها، والتنسيق بشكل كامل مع المسئولين بـالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – شركات توزيع الكهرباء – الدفاع المدني والإسعاف).

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم تكليف أجهزة المدن الجديدة بضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول، وتتضمن ما يلى :

1- تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه.

2 - تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة.

3 – تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة.

4 – حصر جميع المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع تلك الشركات للاستعانة بها حالة الطوارئ.

5 - المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالهيئة، للقيام بالمهام التالية :

1- المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية.

2- المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.

3- التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة.

4- والتواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع.

تشكيل فرق عمل ثابتة محددة الأهداف والمهام

وكشف ممدوح، عن تشكيل فرق عمل ثابتة محددة الأهداف والمهام، حيث تم إنشاء هيكل متكامل لإدارة الأزمات وتزويده بسبل الإتصال اللاسلكي، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن جميع العاملين بالمنظومة ومهامهم المكلفين بها، ووضع خطط الاستدعاء، والتأكد من فاعليتها بعمل المحاكاة بشكل مفاجئ ومستمر، كما تم توريد بعض المعدات الجديدة لتدعيم وحدات التدخل السريع، وتم وجارٍ تزويد المعدات بأجهزة التتبع (GPS)، لتتبع حركتها وتوجيهها أثناء التعامل مع مياه الأمطار.