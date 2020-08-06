هيئة المجتمعات العمرانية تطرح مركزا طبيا بالمجاورة 30 بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على طرح مركز طبي بالمجاورة 30 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، بنظام حق الإنتفاع لمدة خمس أو 7 سنوات.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموقع بمساحة 697 مترًا مربعًا، بنسبة بنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وأنه سيتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، مشيرًا إلى أن قيمة التأمين 34001 جنيهات، والسعرالتقديري لإجمالي قيمة الإنتفاع السنوي 340010 جنيهات.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن الاشتراطات تتضمن زيادة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوي بنسبة 10% سنويًا، على أن يُحرر عقد بين الهيئة والمنتفع يتضمن جميع الالتزامات والحقوق للطرفين، ويكون تسليم الأرض أو الوحدة بعد تقديم التأمين النهائي وإبرام العقد ، وسداد مقابل الإنتفاع عن السنة الأولي، ويبدأ حساب مدة الإنتفاع من تاريخ التسليم.