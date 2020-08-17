هيئة المجتمعات العمرانية تطرح موقعا للاستثمار التعليمي بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي، حيث تم تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع لإنشاء مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839 مترًا مربعًا، وبسعر تقديري للمتر 4350 جنيهًا.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لن تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم وأرضي وثلاثة أدوار متكررة، وبردود 6 أمتار (أمامي، جانبي، خلفي) ، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم.

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع خمس سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيرا إلى أنه يتم إستكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 10% تم سدادها، إضافة إلى 5%، وتلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري.

وأشار "رجب" إلى أن القسط الأول يُستحق بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحصيل كافة الأقساط بالأحياء المالية المقررة، وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار، وذلك بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، إضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

وأكد "رجب" أن المساحات تحت العجز والزيادة، طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.