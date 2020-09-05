سيدة تتخلص من عشيقها أثناء "العلاقة": كنت عاوزه أشتري مخدرات

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، ربة منزل في العقد الخامس من عمرها إلى مسرح جريمة ارتكبتها.. حيث شقة بعقار سكني في الحي الرابع بمنطقة ثان أكتوبر.

الشقة التى نفذت فيها جريمة قتل عشيقها ومثلت بجثته، ضربته بقطعة حديد على رأسه 4 دقائق وعقب ذلك أخدت بصمة يده على يده على عقد بيع سيارته. وتعدت عليه بالضرب فى مختلف أنحاء جسده. وقامت ببعثرة محتويات الشقة التي تقع في الطابق الثاني بالعقار المكون من 5 طوابق.

مثلت المتهمة أمام جهات التحقيق بحضور العميد عمرو البرعي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر واعترفت بتفاصيل جريمتها قائلة: "كنا في العلاقة مسكت الحديدة ضربته على دماغه خلصت عليه في 3 دقايق وسرقته. كنت عايزه أشتري مخدرات".

وسجلت القوات ما جاء على لسان المتهمة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد كشفت لغز جريمة قتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر، وجاء في تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة سيدة على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها هشمت رأسه أثناء إقامة علاقة معه في الشقة لسرقة "قطعة حشيش و600 جنيه".