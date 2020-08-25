إحالة قاتلة عشيقها بعد تراجعه عن الزواج منها بالسويس للجنايات

قررت النيابة العامة في السويس إحالة ربة منزل ومتهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل عشيق الأولى، بعد تراجعه عن إتمام اتفاق الزواج منها.

وقامت المتهمة الأولى بتمثيل الجريمة، في حضور النيابة العامة وضباط المباحث، في إحدى القرى التي شهدت ارتكاب الجريمة.

وكان مدير أمن السويس، اللواء رجب عبدالعال، قد تلقى بلاغاً من مزارع أحد المواطنين بدائرة قسم السويس، بالعثور على جثة لشخص مجهول مخبأة داخل جوال، مُلقى بجوار أرضه، الكائنة بذات القرية، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وعلى الفور شكلت المباحث الجنائية فريق بحث لكشف شخصية القتيل وضبط الجناة، وأسفرت جهود ضباط المباحث عن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه "عاطل، مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومُبلغ بغيابه.

وباستدعاء والده تعرف على الجثة، وقرر بمغادرة نجله مسكن الأسرة متوجهاً إلى محافظة السويس للعمل بمنطقة العين السخنة، كما تبين من التحريات وقوف ربة منزل وسائقين وراء الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت السيدة أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المجني عليه واتفاقهما على الزواج، إلا أنه لم ينفذ وعده، فعقدت العزم على التخلص منه.

وأضافت أنها استعانت بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططها، حيث استدرجت المجني عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم، واستضافته بمسكنها، ودست له بعض الأقراص المخدرة في الطعام، وعقب فقدانه الوعي حضر المتهمان، وقام أحدهما بخنقه باستخدام "إيشارب"، حتى لفظ أنفاسه، ثم قاموا بوضع الجثة في جوال، ونقلوها داخل سيارة خاصة بأحد المتهمين، وتخلصوا من الجثة بإلقائها في الزراعات.

وبإرشاد المتهمين، جرى ضبط هاتفين محمولين خاصين بالمجني عليه، والسيارة و"الإيشارب"، المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أمرت بإحالة المتهمين لللمحاكمة الجنائية.