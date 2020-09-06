وكيل المحامين يجيب: لماذا أحالت النيابة سيدة المحكمة للمحاكمة؟

فسر مجدي سخى، وكيل نقابة المحامين، قرار النائب العام بإحالة عضوة النيابة الإدارية المتهمة بالتعدي على ضابط داخل المحكمة، الأسبوع الماضي، للمحاكمة، قائلًا: "عضو النيابة الادارية له حصانة، ولكن تلك الحصانة تقف عاجزة وتتعطل أمام حالة من حالات التلبس وارتكاب جريمة".

وأضاف سخي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قرار السيد المستشار النائب العام جاء اعمالا بصحيح القانون، إذا ما صحت الوقائع المنسوبة، وهي التعدي على ضابط اثناء تأدية وظيفته، موضحًا أن الاحالة للمحكمة، تعني عرض الأمر على المحكمة لفحصه وتدقيقه لبيان وجه الحق في الموضوع.

وتابع وكيل نقابة المحامين، أن القضية تحولت لقضية رأي عام، وبمجرد دخولها إلى المحكمة ستأخذ مسارا جديد، مؤكدًا أنها سابقة جديدة لم يراها من قبل، فرجال الشرطة يحترمون الهيئات القضائية وكذلك العكس.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.