خطوات تطوير صناعة الرخام في شق الثعبان

أكد اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أنه جار تطوير منطقة شق الثعبان الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال حيث تقع علي مساحة 1608 فدادين على الاوتوستراد وتحوي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.

أجهزة القاهرة: العمل على وضع منطقة شق الثعبان على خريطة الصناعة العالمية

وأضاف لـ"الوطن" أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت والعمل على وضعها على خريطة الصناعية العالمية من خلال عدة مجالات كالتالى، ... إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية ..إقامة مدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة ..توصيل المرافق من مياة وصرف وكهرباء .. إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة ..انشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض ..اقامة نقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.. إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية حفاظاَ على البيئة .. المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ..تعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية ..تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة.