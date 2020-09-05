"عاطل" يقتل عاملاً بالرصاص لخلافات أسرية بالقناطر الخيرية

أقدم "عاطل" يقيم بناحية القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، على إنهاء حياة "عامل"، بسبب خلافات أسرية بين عائلتيهما، حيث تربص المتهم بالمجني عليه وأطلق عياراً نارية استقر في رأسه، ليسقط قتيلاً على الفور.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، العميد محمد غيث، بورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد أبناء عائلة "الجارحي" بإطلاق أعيرة نارية على بعض أفراد عائلة "سلامة"، بقرية "أبو الغيط"، مما أسفر مقتل أحد الأشخاص.

انتقل رئيس مباحث القليوبية، العميد خالد المحمدي، ورئيس مباحث مركز القناطر، المقدم أسامة مشهور، وبالفحص تبين قيام المدعو "م. أ. س."، 31 سنة، عاطل ومقيم بناحية "أبو الغيط"، بالتوجه إلى مسكن عائلة "سلامة"، بنفس المنطقة، وقيامه بإطلاق عدد من الأعيرة النارية، من سلاح ناري "طبنجة"، كانت بحوزته، أمام المنزل، نتج عنها إصابة المدعو "س. م. ح."، عامل، بطلق ناري في الرأس.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى القناطر العام، وتوفى عقب وصوله متأثراً بإصابته، وتمكن ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات أسرية بين العائلتين، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بدفن جثة المجني عليه بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.