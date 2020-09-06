أسبوع التطهير.. سقوط 20 ألف بلطجي وتاجر مخدرات ومقتل 6 تجار سلاح

حقّقت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، نجاحات أمنية لافتة من خلال حملات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع.

وتم خلالها استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 1211 متهمين كما تم ضبط 11611 عنصر إجرامي شديد الخطورة تمت احالة المتهمين للنيابات المختصة التى قررت حبسهم ومولاة جهود ضبط العصابات الهاربة.

وشهدت الحملات مواجهات أمنية دامية أسفرت الجهود عن مصرع 6عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 30 عنصرا إجراميا في 11 محافظة بخلاف ضبط 3726 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3201 متهم.

وقال مصدر أمنى إن المتهمين سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل- شروع فى قتل ومخدرات وسرقة بالإكراه- سرقة وسلاح نارى وسلاح أبيض وإحراز ذخيرة وحريق و إضرام النيران واستعراض قوة وخطف وإتلاف وضرب ونصب و تبديد- شيك".

كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالأتى بإعدام و78 سنة و67 سنة و52 سنة و47 سنة و 10 سنواتكما تم ضبط (5430) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها5741 متهم 3 اطنان من مخدرات البانجو والحشيش قيمتها 15 مليون جنيه. وتمت مصادرتها وتحريز المضبوطات بمخازن النيابة العامة تمهيدا لإعدامها.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية اعتمدت استراتيجية امنية ترمى إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد..