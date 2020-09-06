حسام حسني: كل الأدوية الخاصة بعلاج كورونا متوافرة في الأسواق

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تنظيم مونديال كرة اليد في مصر يأتي من ثقة كافة دول العالم في إرسال مواطنيها لمصر، وهو ما يثبت بأن مصر دولة قوية نجحت في السيطرة على الفيروس وتستطيع المحافظة على أي زائر لها، وإجراء قرعة مونديال اليد دليل ثقة العالم في الإجراءات العصرية لمواجهة الفيروس.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي ، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه يجب على المصريين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، موضحا أنه قد تم السيطرة بشكل كبير على فيروس كورونا لكن يجب عدم الانخداع بذلك وترك الإجراءات الاحترازية، حيث إننا لم ننتصر بعد.

وأكد أن الدولة لها فكر استباقي وتوافر لكافة العقاقير الخاصة بها، والدولة المصرية هي الوحيدة التي تنتج كل أدوية البروتوكول داخل أراضيها، وكل الأدوية متوافرة، مشيرا إلى أنه وفي حال حدوث موجة ثانية من الفيروس فإن الحكومة المصرية جاهزة لمواجهتها بالعقاقير والمستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي، ومنذ بداية ظهور الجائحة لم تكن هناك مشكلة بأجهزة التنفس.