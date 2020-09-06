بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي: وحشيني ياغالية

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي بعد أقل من عام على وفاتها.

وكتبت "بوسي"، قائلة: "بكرة عيد ميلاد حبيبتي الغالية رجاء.. وحشتيني يا غالية.. عيد ميلادك.. كنتي بتجمعينا كلنا.. إن شاء الله بكرة نجتمع في الدعاء لك.. رجاء الجداوي".

ورحلت عن عالمنا الفنانه رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا، عقب انتهائها من مسلسل "لعبة النسيان" رمضان الماضي.