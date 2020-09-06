جمال يوسف لـ"الوطن": خضعت لـ35 جلسة إشعاع خلال شهرين للعلاج من السرطان

كشف الفنان جمال يوسف تفاصيل حالته الصحية بعد ثبوت إصابته بمرض سرطان البلعوم.

وقال يوسف، لـ "الوطن"، في أول تصريحات له، إنه خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاتي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وتوجه يوسف بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".