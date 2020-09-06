ليلى علوي عن افتتاح بطولة العالم لليد: في انتظار دورة قوية مشرفة
كتب:
ياسمين محمود
05:23 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
ليلي علوي
أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بحفل بطولة العالم لكرة اليد في مصر.
وكتبت ليلى عبر إنستجرام: "في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم.. سفح الأهرامات في مصر العظيمة.. البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وبتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم .. في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار ڤيروس كورونا".
وأضافت: من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق.