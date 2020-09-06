عاجل.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار بالشرقية

قُتل عنصران شديدا الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة.

ورصدت المتابعة الأمنية تواجد عنصرين شديدي الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوى) بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حال شروعهما فى استقلال إحدى السيارات يستخدمانها فى نشاطهما الآثم، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما ، وعُثر بجوارهما على (3 بنادق آلية – 3 خزن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.