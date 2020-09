فيديو.. نبيلة عبيد تتذكر أصعب مشاهدها في فيلم "المرأة والساطور"

View this post on Instagram

مشهد من فيلم المرأه و الساطور.. من أصعب المشاهد التي قدمتها كممثلة سينمائيه... اتفرجوا عليه.... قصة و سيناريو و حوارو أخراج سعيد مرزوق..... #سينما_نبيله_عبيد