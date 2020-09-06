فيديو.. نبيلة عبيد تتذكر أصعب مشاهدها في فيلم "المرأة والساطور"

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها على موقع نشر الفيديوهات والصور "إنستجرام"، مشهدا من فيلم "المرأة والساطور".

وكتب "عبيد" تعليقا على الفيديو "مشهد من فيلم المرأة والساطور..من أصعب المشاهد التي قدمتها كممثلة سينمائية...اتفرجوا عليه....قصة وسيناريو و حوار وإخراج سعيد مرزوق، سينما نبيلة عبيد".

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح سابق لـ"الوطن"، كتاب "سينما نبيلة عبيد" حاليا في المرحلة الأخيرة وسيجري الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب وسيكون بحضور عدد من الإعلاميين، وبعد هذه الفكرة أفكر حاليا في كتابة مذكراتي كلها".

وأضافت "نبيلة"، أن معظم الأعمال التي قدمت السيرة الذاتية للفنان لم تنجح بالشكل الكاف أو المطلوب، باستثناء مسلسل "العندليب" الذي جسد دوره الفنان شادي شامل.