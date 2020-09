فيديو.. نبيلة عبيد تحتفي بـ"الراقصة والطبال": بحب تمثيل عادل أدهم

View this post on Instagram

الراقصه و الطبال .. من روائع الأديب احسان عبد القدوس سيناريو و حوار مصطفى محرم اخراج اشرف فهمي بحب الفيلم ده و بحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل ادهم.... #سينما_نبيله_عبيد