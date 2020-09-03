فيديو.. نبيلة عبيد تحتفي بـ"الراقصة والطبال": بحب تمثيل عادل أدهم

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطعا من فيلم "الراقصة والطبال".

وعلقت الفنانة على المقطع قائلة: "الراقصة والطبال من روائع إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج أشرف فهمي... بحب الفيلم ده وبحب فيه تمثيل الراحل عادل أدهم".

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح سابق لـ"الوطن"، كتاب "سينما نبيلة عبيد" حاليا في المرحلة الأخيرة وسيجري الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب وسيكون بحضور عدد من الإعلاميين، وبعد هذه الفكرة أفكر حاليا في كتابة مذكراتي كلها".

وأضافت "نبيلة"، أن معظم الأعمال التي قدمت السيرة الذاتية للفنان لم تنجح بالشكل الكاف أو المطلوب، باستثناء مسلسل "العندليب" الذي جسد دوره الفنان شادي شامل.