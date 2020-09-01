نبيلة عبيد تسترجع ذكريات "أيام في الحلال": من أفلامي اللي بحبها

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطعا من فيلم "أيام في الحلال".

وعلقت نبيلة على المقطع قائلة "أيام في الحلال" من كلاسيكيات السينما المصرية ومن أفلامي اللي بحبها وأخدت عليه جوائز كتيرة ونال نجاحا جماهيريا كبيرا، عن قصة الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج حسين كمال.. انتو إيه رأيكم.. مساء الفل.. سينما نبيلة عبيد".

وقالت نبيلة عبيد في تصريح سابق لـ"الوطن"، كتاب "سينما نبيلة عبيد" حاليا في المرحلة الأخيرة وسيجري الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب وسيكون بحضور عدد من الإعلاميين، وبعد هذه الفكرة أفكر حاليا في كتابة مذكراتي كلها".

وأضافت "نبيلة" أن معظم الأعمال التي قدمت السيرة الذاتية للفنان لم تنجح بالشكل الكافي أو المطلوب، باستثناء مسلسل "العندليب" الذي جسد دوره الفنان شادي شامل.