نبيلة عبيد تسترجع ذكريات "أيام في الحلال": من أفلامي اللي بحبها

View this post on Instagram

ايام في الحلال... من كلاسيكيات السينما المصريه و من أفلامي اللي انا بحبها و اخدت عليه جوائز كتيره و نال نجاح جماهيري كبير.. قصة الاديب احسان عبد القدوس سيناريو و حوار مصطفى محرم اخراج حسين كمال... أنتو أيه رأيكم ...مساء الفل... #سينما_نبيله_عبيد