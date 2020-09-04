536 موظفا في مجلس النواب ينتظرون قرار النقل لـ"الشيوخ"

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية رئيس اللجنة الإدارية والمالية المشكّلة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ، أنه تم الانتهاء من تسكين عدد 536 موظفاً على الهيكل الإدارى لمجلس الشيوخ الجديد، اتساقاً مع القانون الذى أتاح الأولوية للعاملين السابقين بمجلس الشورى الملغى، للعودة إلى العمل بالمجلس الجديد.

وقال «فؤاد» لـ«الوطن»، إن هناك 546 موظفاً كانوا قد قدموا طلبات للانتقال من مجلس النواب إلى «الشيوخ»، إلا أنه فى الأيام الماضية تقدّم 10 موظفين بطلب للبقاء فى الهيكل الإدارى للنواب، وتم قبول طلبهم الأخير، ويُنتظر حالياً صدور القرار بشأن الموافقة على النقل من رئيس مجلس النواب الذى يتولى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية لحين تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان.

وأوضح «فؤاد» أن عمليات تجهيز القاعات والمبانى الملحقة بمجلس الشيوخ تجرى على قدم وساق، تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفاً أن التجهيزات تشمل رفع كفاءة جميع القاعات والصالات الملحقة بمبانى «الشيوخ»، تمهيداً لاستقبال النواب الجدد فى النصف الثانى من الشهر الحالى، وأن قرار دعوة «الشيوخ» لانعقاد جلساته البرلمانية للفصل التشريعى الأول يصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

"فؤاد": رفع كفاءة جميع القاعات استعداداً لاستقبال الأعضاء الجدد

وقالت مصادر برلمانية إنه من المقرر نقل جميع العاملين إلى مقر البرلمان الجديد بغرفتيه فى العاصمة الإدارية الجديدة يونيو 2021، وإنه خلال الفترة المتبقية، سيجرى تدريب جميع القطاعات الفنية، سواء بالنواب أو الشيوخ، عقب تشكيل أماناته على التحول الرقمى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ليتماشى مع التطور الإلكترونى، الذى يستهدف تسيير العمل داخل مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

فى سياق متصل، قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ندب المستشار محمود إسماعيل عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، ندباً كلياً، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية، وعلى خطاب وزير شئون المجالس النيابية.