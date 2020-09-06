"معركة الـ20 دقيقة" ليلة سقوط أباطرة الهيروين في صحراء بلبيس

بعد 20 دقيقة من تبادل إطلاق الرصاص ليلة أمس بين قوات الشرطة وتاجري هيروين في المنطقة الصحراوية على طريق بلبيس الصحراوي بالشرقية، تمكنت الأجهزة الامنية من قتل المتهمين.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن أن المتهمين من أخطر تجار الهيروين، وكانا يتخذان من المنطقة الصحراوية مسرحا لمزوالة نشاطهما في بيع المخدرات لزبائنهم من المتعاطين والتجار.

وجرى نقل جثتي المتهمين لمستشفى بلبيس العام وناظرتهما النيابة العامة والطب الشرعي. وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام تواجد عنصرين شديدي الخطورة يبيعان المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوي)، بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.

جرى إعداد مأمورية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

وجرى مداهمة وكر المتهمين أثناء استقلالهما إحدى السيارات يستخدمانها في نشاطهما الآثم، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (3 بنادق آلية و3 خزن بداخلها 40 طلقة وطبنجة مطموسة الأرقام و3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جراما و3 ميزان حساس و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطوة، في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، فيما أُصيب أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع اليمنى وبالساق اليسرى.