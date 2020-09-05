محافظ الشرقية: 7 موزعات كهرباء جهد متوسط جاهزة للافتتاح

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الكهرباء، وتسعى جاهدةً للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير وصيانة شبكات الكهرباء بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية من الطاقة الكهربائية.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الكهرباء لرفع كفاءة منظومة الكهرباء بنطاق المحافظة، من خلال إنشاء مغذيات ولوحات توزيع وتجديد الأكشاك الكهربائية وصيانة الكابلات، بالإضافة إلى زيادة قدرة المحولات الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة، وانتظام واستقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة، خاصةً خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الطاقة الكهربائية تُستخدم في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والتجارية والصحية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه في إطار سعي الشركة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء بنطاق المحافظة، تم الانتهاء من إنشاء 7 موزعات كهرباء جهد متوسط، بقطاعات شمال وجنوب ووسط الشرقية، بتكلفة مالية قدرها 295 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه الموزعات جاهزة للافتتاح، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء "حانوت" بمركز كفر صقر، بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء "أحمد حلمي" بمركز فاقوس، بتكلفة 50 مليون جنيه، وموزع كهرباء "السدس" بمركز الإبراهيمية، بتكلفة 40 مليون جنيه، وموزع كهرباء "شبرا النخلة" بمركز بلبيس، بتكلفة 40 مليون جنيه، إضافة إلى موزعات كهرباء "بردين" الجديد و"الأوقاف" و"الشهداء"، بمركز الزقازيق، بتكلفة 120 مليون جنيه.