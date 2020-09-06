سعر اليورو اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.