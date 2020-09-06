الموافقة على دخول دفعة من أبناء الشهداء مدرسة التمريض بشمال سيناء

أعلن محمد أبوهاني رئيس جمعية أسر الشهداء والمصابين في شمال سيناء، الموافقة على دخول عدد من أبناء أسر الشهداء والمصابين مدرسة التمريض.

وأضاف أبو هاني، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وافق على دخول أبناء الشهداء والمصابين مدارس التمريض دون التقيد بمجموع، دعما من الدولة لتضحيات الآباء في سبيل الوطن.

وكان محافظ شمال سنياء، أصدر قرارا بإعفاء أبناء أسر الشهداء والمصابين من المصروفات الدراسية، وتذليل جميع العقبات أمام أسرهم أثناء استخراج الأوراق المطلوبة، أو التقدم في أي من المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق الخاصة بهم سواء أوراق المعاشات أو الشؤون الاجتماعية.