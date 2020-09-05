سقوط شبكة دعارة في الغردقة "الليلة مع أجنبية بـ7 آلاف جنيه"

استغل عاطل مهارته في التحدث باللغات الأجنبية ووسامته، وسافر إلى مدينة الغردقة للعمل، ثم أنشأ علاقة مع فتاة تحمل جنسية أجنبية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تقابل مع صديقته وأقام معها في شقة مستأجرة بالغردقة وأقام معها علاقة جنسية، وبعدها اتفق معها على الاستعانة بصديقاتها وهن 4 فتيات لإنشاء شبكة لممارسة الدعارة والفجور من خلال شبكة الانترنت.

وتبين أن المتهم أنشأ الشبكة وغرفاً خاصة على مواقع إنستجرام وتك توك وفيس بوك، وكان يتحصل على المبالغ المالية من خلال تحويلات بنكية، وبلغ سعر عرض الفيديو 1000 جنيه، وسعر قضاء ليلة تجاوز 7 آلاف جنيه، وكان المتهم يقنع زبائنه أن صديقاته من المشاهير في الدول الأجنبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص من بينهم أربعة يحملون جنسيات أجنبية، لقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة مستأجرة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وعُثر بحوزة المتهمين على 5 أجهزة كمبيوتر محمول و8 هواتف محمولة ومبلغ مالي، فجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابات المختصة التحقيق.