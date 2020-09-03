حبس عاطل وزوجته 11 عاما لإدارتهما شبكة دعارة في شبرا

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد بدر بمعاقبة عاطل وزوجته بالسجن 11 عامًا؛ لاتهامهما بإدارة مسكنهما وكرًا لممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات سرية وردت لمأمور قسم أول شبرا الخيمه، بقيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال لممارسة الرزيلة بدائرة القسم.

وتشكَّل فريق بحثٍ وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات وقيام عاطل وزوجته بتحويل شقتهما لممارسة الدعارة لراغبي المتعة، حيث تستقطب الزوجة السيدات والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمكن رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بعد استصدار إذن من النيابة، من القبض على المتهم وزوجته وأحيلا للنيابة، فأمرت بحبسهما ووجهت لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وإدارة مسكن للمارسة الرزيلة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الدعارة وإحالتهما للمحاكمة.