ابنة الجداوي عن سر أناقة والدتها: شياكتها من روحها ولم تقتني الذهب

حين يذكر اسم الفنانة رجاء الجداوي، أول ما يخطر على الذهن هو أناقتها وذوقها العالي في اختيار ملابسها وإكسسوارتها ولون شعرها، وهي أمور يجمع عليها زملائها وجمهورها.

وبمناسبة الذكرى 86 لميلاد الفنانة الراحلة، وهي الذكرى الأولى لميلادها بعد رحيلها في 5 يوليو 2020، تحدثت ابنتها أميرة حسن مختار لـ"الوطن" عن سر أناقة "الجداوي" قائلة: "الموضوع لا يرجع لطبيعة المهنة، وارتباطها بالوسط الفني، لكن أناقة ماما من شياكة روحها، وهي كانت رأيها أن الروح لما تكون شيك يكون الإنسان ملك".

وتابعت: "ماما كانت تحترم سنها، وتلبس ما يليق مع مرحلتها العمرية، وبالتالي كانت الاختيارات موفقة، وكانت تصمم الملابس وتشرف على تنفيذ الباترون خلال تجهيز عدد الموديلادت"، لافتة: "رجاء الجداوي لا تقتني الذهب ولا تعشق الألماظ، ولا تذهب إلى أي جواهرجي، أما الإكسسوارات فكانت ترى أنها تضفي جمالا خاصا على الملابس".

مؤكدة أنها لا تمتلك قصر ولا اسطول سيارات كما أشاع البعض، موضحة "ذات مرة وهي تحضر تكريما لها أرسلوا لها سيارة "ليموزين" فارهة، ومن فرحتها بالتكريم، التقطت صورا أمام السيارة، ومرة أخرى ألتقطت صورا لها في أحد معارض سيارات، ونشرنا الصور على الانستجرام، فظن الناس أنها تمتلك أسطول سيارات، لكن سيارتها إلى أن رحلت كانت هي نيسان 2003".