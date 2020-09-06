أسعار الذهب اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد 6 سبتمبر، بمحلات الصاغة، وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وسعر الجنيه الذهب، كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 967 و969 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 846 و848 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 725 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و784 جنيهًا.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

وارتفعت أسعار الذهب إلي أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق "واصف"، على أن الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أن محليًا فإن السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أن العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الــ1800 دولار للأوقية، وقد وصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

رحلة الذهب خلال شهرين

وعن رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين، نجد أن أسعار الذهب في بداية شهر يوليو بدأت في الارتفاع التدريجي لمختلف أسعار أعيرة الذهب، واستمرت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ حتى وصلت في نهاية الشهر إلى أعلى سعر له في تاريخه، بتخطي عيار 24 لمبلغ 1000 جنيها نتيجة لتراجع سعر الدولار.

وفي بداية شهر أغسطس بدأت اسعار الذهب في الانخفاض لتدريجي مره أخرى لتقترب الأسعار من المعدلات الطبيعية التي سبقت موجة الارتفاع، وبالرغم من ذلك إلا أنه يشهد تذبذب في الأسعار بشكل طفيف.

كان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب.

نسبة ارتفاع الذهب خلال 8 أشهر

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، في تصريح سابق له إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنسبة 43% من بداية العام وحتى الآن، حيث بدأت أسعار الذهب في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيها، مشيرا إلى أن مبيعات الذهب شهدت انخفاضا في المبيعات بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 70%.

وعلق واصف على تذبذب أسعار الذهب، خلال الفترة الأخيرة، بين الصعود والانخفاض، قائلا إنّ جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، ما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وجعل المستثمرين يلجأون للذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

ووجه نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.