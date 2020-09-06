مستندات مطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن" لمتضرري السيول

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات مالية "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، حال تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث مثل: "حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات".

وأكدت التضامن، أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

المستندات المطلوبة لصرف إعانة من وزارة التضامن الاجتماعي

وحددت الوزراة المستندات المطلوبة لصرف الإعانة، وهي:

1- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

2- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

3- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

4- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

5- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

6- تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.​

7- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على الخدمة

- ​تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.