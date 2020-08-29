البرهان يتعهد بتوفير احتياجات متضرري السيول في السودان

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات القوات المسلحة لمتضرري السيول والفيضانات متعهدا بتوفير احتياجاتهم.

وذكر مركز الإعلام العسكري، اليوم، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي تفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

ورافق البرهان في الجولة، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقادة المنطقة العسكرية المركزية، وسلاح المهندسين، وشركة "زادنا" العالمية.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 87 وفاة و44 مصابا.

وأوضحت الوزارة السودانية، أن 19400 منزل انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 35752 منزلا، مشيرة إلى تضرر 149 مرفقا و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات الخرطوم والقضارف شرق البلاد ونهر النيل والجزيرة وسط السودان.