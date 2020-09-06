السكة الحديد والمترو يدرسان توفير مليون كمامة للعام الدراسي الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن أن السكة الحديد والمترو يدرسان توفير مليون كمامة بمكاتب صرافين التذاكر والاشتراكات، بسبب العام الدراسي الجديد، لبيعها للطلاب والمواطنين بأسعار رمزية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمر ما زال تحت الدراسة، موضحا أن المرفقين سينفذان خططا حديثة لمواجهة كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

مصدر: الوزير شدد على ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أكد ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات الطبية في أثناء استقلالهم القطارات، لتجنب الإصابة بالفيروس، ودفع الغرامة، موضحا أن قطارات السكة الحديد والمترو ينقلان يومياً نحو 3 ملايين مواطن.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تعقيم القطارات يتم بصورة دورية، إضافة إلى تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مطالبًا جموع الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد، الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في أثناء استقلال القطارات؛ لمنع تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أن العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا.