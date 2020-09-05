مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد الثلاثاء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سينظم مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء القادم، ومؤتمرًا آخر يوم الأربعاء، مع وزيري التعليم العالي والصحة، لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، بناءً على المشاورات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الرئيس السيسي اجتمع بنا الأسبوع الماضي، واجتمع بمجموعة الصحة يوم الأربعاء، وفي يوم الثلاثاء سنعلن في المؤتمر عن تفاصيل الحضور في المدارس، وسنحدد عدد أيام الدراسة في الإنترنت، ومصادر التعلم، ودور المدرس".

وحول أزمة المدرسة البريطانية بمحافظة الإسكندرية، قال وزير التعليم: "المدرسة بقالها 25 سنة، ودي مشكلة إدارية داخلية بين مجلس الأمناء، مش عاوزين نشرك فيها جموع المستمعين، لكن بنشتغل عليها وهنلاقي لها حل".