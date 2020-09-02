الحضور من 8 لـ6 مساء.. أبرز ملامح العام الدراسي الجديد بالجامعات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، الخريطة الزمنية لـ" العام الدراسي الجامعي الجديد" 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"الوطن"، أن التعليم الهجين هو دمج نظامي التعليم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، وذلك في إطار إستعدادت الوزارة لـ" العام الدراسي الجديد بالجامعات".

وتستعرض " الوطن"، ملامح اليوم الدراسي بالجامعات في الفصل الدراسي الجديد :

1ـ تقسيم الطلاب إلى مجموعات طلبة تدريسية صغيرة تعتمد على طبيعة الكلية نظرية أو علمية، حيث يتم تقسيم طلاب كل دفعة إلى مجموعات صغيرة 50 طالبا على الحد الأٌقصى في الكليات العلمية، و100 طالب على الحد الأقصى للكليات النظرية.

2- تقسيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل قسم إلى مجموعات الطلبة التدريسية المختلفة.

3ـ أوقات الدراسة، ويوزع التدريس في الكليات على جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء على أن يكون التطبيق في الكليات كالآتي:

* كليات القطاع الصحي و كليات الهندسة والكليات العملية، يثبت كل جدول لمجموعة تدريسية على 3 أيام أسيوعيا "السبت، الاثنين، والأربعاء"، أو "الأحد، والثلاثاء، والخميس"، من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.

*الكليات النظرية: يثبت جدول كل مجموعة تدريسية على يومين أسبوعيا" السبت، الثلاثاء"، أو "الأحد، الأربعاء"، أو "الاثنين، والخميس"، من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.

عضو الأعلى للجامعات: ساعات الدراسة للمناهج لن تتغير.. و تقسيم اليوم الدراسي على مجموعات صغيرة

ولتوضيح عدد ساعات الدراسة بالكليات العلمية والنظرية، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان و عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن عدد ساعات الدراسة كما هي بالأعوام السابقة لن تتغير، مضيفا أن التغيير سيكون وفقاً لخطة العام الدراسي الجديد و التعليم الهجين بالمجموعات، قائلا: "كلية التجارة وهي معروفة من الكليات ذات الكثافة العالية، فسيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات من الأيام كما ذكرت الخطة، وسيجرى تقسيمهم من الداخل إلى مجموعات أصغر داخل اليوم الواحد ومن ثم يتم تحقيق المستهدف من الخطة الجديدة دون إنتقاص من أعداد الساعات الدراسية و المقررات، بخلاف المقررات التي سيتم تدريسها بنظام التعليم عن بعد ".

وتابع بأنه بالنظر إلى باقي قطاعات الكليات العلمية والتطبيقية، سيكون مخطط توزيع الجدول الدراسي بالتساوي بين طلاب الشعبة الواحدة وفي عدد ساعات المقررات الدراسية، مؤكداً ان نظام التوزيع لأيام الفصل الدراسي متروك للجامعات، وكذلك تحديد النسب المتعلقة بالدراسة داخل الحرم الجامعي أو ما يتم داراسته بالتعليم عن بعد.