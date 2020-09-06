اعترافات المتهمة بقتل عشيقها: خلصت عليه في 5 دقائق أثناء العلاقة

أدلت السيدة الأربعبينة، المتهمة بقتل عشيقها أثناء العلاقة الحميمة، لسرقته، داخل شقة الأخير، بمدينة 6 أكتوبر، باعترافات تفصيلية حول ملابسات الجريمة، التى لم تستغرق سوى دقائق.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيقات: إنها عقدت النية على التخلص من العشيق 45 سنة حداد، بعد أن رفض إعطاءها مبلغا ماليا لشراء مخدرات، فقررت مقابلته بحجة إقامة علاقة معه، وأثناء العلاقة أمسكت قطعة "حديد" وهشمت رأس المجنى عليه على السرير، واستولت على مبلغ 600 جنيه وقطعة حشيش.

وتابعت أنها قامت تنظيف ملابسها من آثار الدماء، وخرجت من الشقة وقامت بشراء عقد بيع سيارة، وتوجهت إلى شقة العشيق - القتيل - مرة أخرى، وأمسكت يده وقامت بعمل بصمة على العقد حتى تتمكن من الاستيلاء على سيارته.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهمة، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد كشفت لغز جريمة قتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر، وجاء في تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة سيدة على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها هشمت رأسه أثناء إقامة علاقة معه في الشقة لسرقة "قطعة حشيش و600 جنيه".

تمكنت المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر من ضبط المتهمة، والتي اعترفت بتفاصيل الجريمة.

وجاء في تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من أهالي سكان عقار بمدينة 6 أكتوبر بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر.

وتبين من خلال الفحص اكتشاف جثة حداد، 45 سنة، داخل الشقة سكنه، متوفى إثر كسر بالجمجمة من الخلف، وسرقة تليفونه وأمواله، حيث يقيم بمفرده، وزوجته تقيم في الفيوم.

بالفحص تبين أن سيدة مدمنة مخدرات، على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها وراء الواقعة، وقتلته أثناء العلاقة لسرقة قطعة حشيش ومبلغ مالي.