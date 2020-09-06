عاجل.. الدولار يتراجع قرشا في بداية التعاملات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة قرش بداية التعاملات اليومية للبنوك وشركات الصرافة؛ ليباع في بنوك "الأهلي المصري، بلوم، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي" بـ15.87، وللشراء 15.77 جنيه.

وسجل في بنك HSBC الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.84 مقابل 15.74 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنك الاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.