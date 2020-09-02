سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقرّاء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 2 سبتمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي والإسكندرية وقناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

سجّل سعر الدولار في بنك CIB نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجّل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

إذ سجّلت العملة الأمريكية استقرارا سعريًا في كل البنوك ببداية التعاملات اليومية، ليباع بأعلى سعر في بنك واحد "عودة" بـ15.93 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك مصر، الأهلي الكويتي "بيريوس"، ومصر إيران للتنمية، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، نحو 15.92 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه للشراء.

وسجّلت 3 بنوك "المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني الأقل سعر ليباع 15.90 جنيه مقابل 15.80 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

وتراجع اليورو بعد ظهر أمس الثلاثاء، بعد أن اخترق في وقت سابق مستوى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ 2018 حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، مما رفع الدولار من أدنى مستوى له في 28 شهرًا، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

كان اليورو في صعود والدولار في هبوط منذ الأسبوع الماضي عندما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أنه سيتغاضى عن فترات من التضخم المرتفع ويركز بدرجة أكبر على التوظيف مستقبلًا.

وشجع تغيير السياسة المتعاملين على بيع الدولار، مراهنين على أنّ أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول، وكان اليورو أبرز مستفيد من تراجع العملة الأمريكية، ليرتفع اليوم إلى 1.2011 دولار، أعلى مستوى له منذ مايو 2018.

لكن العملة الموحدة تراجعت بعد اختراق ذلك المستوى، وبلغ أحدث سعر لها 1.1905 دولار، بانخفاض 0.26%، عزا المحللون التراجع إلى جني الأرباح فضلًا عن المقاومة الفنية عند مستوى 1.20 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني دون تغير يذكر بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول عندما تراجع الدولار في وقت سابق، وارتفع اليوان الصيني قليلا أمام الدولار، وصعد 0.15% في الأسواق الخارجية إلى 6.837.

حيث سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.13 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 21.14 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.