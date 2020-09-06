المنشآت السياحية: نستفسر من الصحة عن أسباب منع تناول الشيشة بالمطاعم

قال هشام وهبه عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب للدكتور خالد العناني وزير السياحة لمد فترة فتح المطاعم السياحية حتى الثانية صباحا ومد فتح مسارح المنوعات "كباريهات والملاهي الليلية" حتى الصباح وذلك حتى تستطيع تلك المطاعم تحقيق إيرادات جيدة، خاصة أن معظم عملها يكون في أوقات الليل.

وأضاف لـ"الوطن" أن الغرفة طلبت أيضا بزيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن بصفة مبدئية حاليا إلى 75% من السعة الاستيعابية للمطعم حتى تستطيع تحمل تكاليف التشغيل، إضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والمناسبات بالمطاعم مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الغرفة بصدد التقدم بطلب لوزارة الصحة والسكان للاستفسار عن الشيشة ومدى تسببها في انتشار فيروس كورونا، وذلك في ضوء منع تناول الشيشة منذ ظهور جائحة "كورونا" فبراير الماضى وحتى الآن، وأضاف أن منع تناول الشيشة وعدم وجود أية أنشطة ترفيهية بالمطاعم أدى لتراجع إقبال المواطنين على الذهاب للمطاعم السياحية.

ومن جهته قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نحو 120 ألفا من العاملين بالمطاعم والكافيتريات السياحية مهددون بالانضمام لطابور البطالة وذلك بسبب الخسائر التي تتعرض لها المنشآت السياحية منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

وأضاف أن غالبية ملاك المطاعم يفكرون جديا في إغلاقها خلال الفترة المقبلة حيث إن إيرادتها تقل عن حجم تكاليف تشغيلها بعد قرار الحكومة بعدم زيادة عدد الزبائن بها عن 50% من السعة القصوى للمطعم.

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نحو 120 ألفا من العاملين بالمطاعم والكافيتريات السياحية مهددون بالانضمام لطابور البطالة وذلك بسبب الخسائر التي تتعرض لها المنشآت السياحية منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

وأضاف أن غالبية ملاك المطاعم يفكرون جديا في إغلاقها خلال الفترة المقبلة حيث إن إيرادتها تقل عن حجم تكاليف تشغيلها بعد قرار الحكومة بعدم زيادة عدد الزبائن بها عن 50% من السعة القصوى للمطعم.

وأشارإلى أن عدم السماح بإقامة الأفراح أو المناسبات ومسرح المنوعات أدى إلى إغلاق العديد من المطاعم وتوقفها عن العمل، موضحا أن عدد المطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية تبلغ نحو 950 مطعما من إجمالي 1370 مطعما سياحيا تمتلكهم مصر.

يشار إلى أن عدد العاملين بصورة مباشرة بقطاع المطاعم السياحية يتراوح ما بين 120 ألف إلى 200 ألف عامل.