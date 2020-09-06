إقبال على "100 مليون صحة" و103 آلاف مستفيدة من "صحة الأم والجنين"

شهدت مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، التي تأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، إقبالا كبيرا من قبل السيدات الحوامل، في مرحلتي المبادرة الأولى والثانية والتي شهدت 12 محافظة: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمروجنوب سيناء ودمياط ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء.

واحتلت محافظة القليوبية المركز الأول من المستفيدات من المبادرة بـ35438 سيدة يليها محافظة الفيوم في المركز الثاني بـ26248 سيدة، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثالث بعدد 17493 سيدة، والقاهرة في المركز الرابع بـ16047 سيدة، وجاءت محافظة دمياط في المركز الخامس 3285 سيدة، والإسماعيلية في المركز السادس 2956 سيدة، والسويس في المركز السابع بـ517 سيدة، والبحر الأحمر في المركز الثامن 478 سيدة، وجنوب سيناء في المركز التاسع 395 سيدة، وبورسعيد في المركز العاشر 289 سيدة، ومطروح في المركز الحادي عشر بـ172 سيدة، وشمال سيناء في المركز الأخير بـ17 سيدة.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وبينها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

وبلغ إجمالي المستفيدات من المبادرة في المحافظات الـ12 منذ انطلاقها في مارس الماضي وحتى الآن 103335 سيدة، تم من خلالها اكتشاف 257 سيدة مصابة بفيروس "بي" و30 سيدة مصابة بمرض الزهيري، و28 سيدة مصابة بمرض مقص المناعة البشري "الإيدز".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت من قبل، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها.

وأكدت الوزارة أنّ المبادرة "صحة الأم والجنين" تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.