انطلاق المبادرة القومية لدعم صحة الأم والجنين بجنوب سيناء غدا

تنطلق، غدًا، أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين بـ13 وحدة ومركز طبي بكافة مدن المحافظة، وذلك لمتابعة صحة السيدات الحوامل، والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تدريب الفرق الطبية للمشاركة في أعمال تلك المبادرة، والتي توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل، ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وما بعدها، وذلك للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وفيروس "بي" ومرض الزهري، وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، مشيرًا إلى توفير كافة التحاليل والفحوصات المتكاملة، إضافة لقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل وأثناء وبعد الولادة .

من جهتها، أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة خلال فترة الحمل ومابعده، لاكتشاف عوامل الخطورة للأم والمولود وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية علي مستوي المحافظة.

وأشار إلى تقديم خدمات تلك المبادرة بالوحدات الصحية بأبوصويرة، ورأس مسلة، والمركز الحضري برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة والمركز الطبي بتوشكى، والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بطور سيناء، والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين، والمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، والوحدة الصحية بالعصلة بدهب، والمركز الحضري بنويبع.