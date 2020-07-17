الإثنين.. انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بجنوب سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، انطلاق أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 20 يوليو الجاري، لمتابعة "صحة السيدات الحوامل" للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، إنه جرى تدريب الفرق الطبية للمشاركة في أعمال تلك المبادرة التي توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وما بعدها، من خلال ثلاثة عشر وحدة ومركز طبي بكل مدن المحافظة.

وتستهدف المبادرة الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري وفيروس بي ومرض الزهري والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير كافة التحاليل والفحوصات المتكاملة، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل وأثناء وبعد الولادة .

من جهتها، أوضحت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة خلال فترة الحمل ومابعده، لاكتشاف عوامل الخطورة للأم والمولود.

وتقدم خدمات تلك المبادرة بالوحدات الصحية، التالية: أبوصويرة ورأس مسلة والمركز الحضري برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة والمركز الطبي بتوشكى والوحدات الصحية بالجبيل والوادي بطور سيناء، والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين، والمركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، والوحدة الصحية بالعصلة بدهب، والمركز الحضري بنويبع.