اندلاع حرائق وانقطاع المرافق بسبب الطقس السيئ في قنا

تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت مناطق واسعة في جنوب البلاد، خلال الساعات الماضية، في اندلاع عدد من الحرائق في المنازل بمحافظة قنا، كما تسببت في إلحاق خسائر في زراعات القصب والذرة الرفيعة والعنب، فضلاً عن سقوط بعض الأشجار، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدة مناطق بأنحاء المحافظة.

بحسب إحصائية رسمية، فقد شهدت محافظة قنا نشوب 3 حرائق بسبب الطقس السيئ، دون سقوط ضحايا أو مصابين، الحريق الأول نشب في عدد من أشجار النخيل والعنب بقرية "حجازة"، التابعة لمركز قوص، كما اندلع حريق آخر في أحد المنازل بقرية "الشرقي بهجورة" التابعة لمركز نجع حمادي، بينما اندلع حريق ثالث في عصارة قصب، تم السيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وفي قرية "المراشدة" تضررت مساحات كبيرة من زراعات القصب والذرة الرفيعة، بسبب شدة الرياح، فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه عن عدة أماكن بالمحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض محطات المياه بقنا.

وفي السياق، توجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى قرية "أبودياب شرق"، بمركز دشنا، لمتابعة سريان مياه الأمطار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، إلى ترعة "المخادمة"، ومنها إلى ترعة "الكلابية".

وأوضح نائب المحافظ أن موجة الطقس السيئ نتج عنها تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالظهير الصحراوي لقرية "أبودياب شرق"، مؤكداً تواجد الأجهزة التنفيذية ومعدات الوحدات المحلية بالمواقع المتضررة لحين الانتهاء من تصريف مياه الأمطار تماماً، لافتاً إلى عدم سقوط أي خسائر في الأرواح.