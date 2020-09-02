محافظ قنا: استرداد 4 أفدنة و23 ألف متر من أملاك الدولة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة نفذت حملات لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ومديرية الأمن أسفرت عن إزالة 208 حالات تعدٍ.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، إن حملات الإزالة نجحت في إزالة 76 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمراكز "نجع حمادي، دشنا، الوقف، قنا، وقوص، قـفط، ونقادة" بمساحة إجمالية 23 ألف و671 مترًا مربعًا، وإزالة 20 حالة تعدٍ علي أملاك الدولة بمركزي نقادة وقنا بمساحة إجمالية 4 أفدنة و10 قراريط و11 أسهم، بالإضافة إلي ازالة 117 حالة تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز "أبوتشت، نجع حمادي، دشنا، قنا، والوقف" بمساحة 4 أفدنة و13 قيراطًا و22 سهمًا.

وأكد محافظ قنا إستمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.