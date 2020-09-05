محافظ قنا: رفع استعدادات جميع القطاعات لمواجهة "سيول" محتملة

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول، بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم، وذلك وفقاً لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير كافة مخرات السيول بالمحافظة، والبالغ عددها 12 مخراً للسيول، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى، كإجراء احترازي، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ، بهدف الحد من الخسائر المحتملة للسيول.

وأضاف "الداودي" أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول، وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.