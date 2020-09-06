استنفار القوات اليونانية تحسبا لتحركات تركيا

وضعت اليونان قواتها في حالة استنفار عشية مناورات تجريها تركيا، اليوم الأحد، بمشاركة قبرص التركية.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام تركية، بعضها مقرب من حكومة أردوغان، أن أنقرة تنقل دبابات إلى الحدود مع اليونان وفقا لـ"قناة العربية".

مصادر عسكرية تركية نفت إرسال دبابات نحو الحدود مع اليونان، مضيفة أن تحريك الدبابات بولاية "ملاطية" مخطط له من قبل.

وكانت صحيفة "هبرلار" التركية قالت إن قافلتي دبابات، انتقلت من ولاية هاتاي الجنوبية مع سوريا، إلى ولاية إدرنة الحدودية مع اليونان.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من جهته، كان قد صعّد ضد اليونان، السبت، وهددها بـ"تجارب مؤلمة" وعواقب وخيمة في الميدان أو الحوار.

وقال في كلمة خلال افتتاحه "مدينة طبية" في إسطنبول ونقلها التلفزيون: "إن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه".

بالتزامن مع ذلك، يتوجه وزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسط توترات مع تركيا، حيث أعلن مسؤولون عسكريون أتراك أنهم سيبدأون، الأحد، التدريبات العسكرية التي تستمر 5 أيام في المتوسط.